Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

190,46 EUR -1,32% (12.11.2020, 17:14)



XETRA-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

190,62 EUR -1,96% (12.11.2020, 16:58)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

224,79 USD -1,13% (12.11.2020, 17:01)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Deutschland Berkshire Hathaway-Aktie:

BRYN



NYSE-Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Ticker-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (12.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Ticker-Symbol: BRK.B) weiterhin ein Kauf.Die Aktie von Berkshire Hathaway sei mit einem starken Kurssprung nach oben in die Woche gestartet. Auch in den vergangenen Tagen habe sich der Wert von seiner starken Seite gezeigt, sodass das Allzeithoch wieder in greifbarer Nähe sei. Die Charttechnik verrate, wie es jetzt für das Unternehmen des Star-Investors Warren Buffett weitergehen könnte.Mit den hervorragenden Q3-Zahlen, die das Unternehmen am Freitag nach Handelsschluss gebracht habe, sei die Aktie stark beflügelt worden. Am Montag sei das Papier mit einem vorbörslichen Plus von sechs Prozent in den Handelstag gestartet und habe am Folgetag nochmals deutlich zulegen können.Aktuell stehe die Aktie knapp über der Unterstützung, die vom September-Hoch bei 223,24 Dollar ausgehe. Aufgrund der überkauften Indikatoren-Werte (Stochastik und MACD) sei ein leichter Rücksetzer bis an diese Marke recht wahrscheinlich. Könne die Unterstützung aber erfolgreich getestet werden, dürfte die Aktie Kurs auf das Allzeithoch bei 231,61 Dollar nehmen.Für den "Aktionär" bleibt das Buffett-Papier nach wie vor ein Kauf, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zu der B-Aktie von Berkshire Hathaway. Investierte würden die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: