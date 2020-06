Antizyklische Anleger greifen deswegen zu, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2020)



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (05.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die LupeDer Markt laufe - trotz Corona, trotz Unruhen in den USA, trotz Massenarbeitslosigkeit. Und was mache Warren Buffett? Er schaue an der Seitenlinie zu. Die Quittung folge prompt: Die Berkshire-Hathaway-Aktie sei zum Underperformer mutiert - nicht nur kurz-, sondern auch langfristig. Ob der Legende die Wende gelinge?Buffett habe seinen Killerinstinkt verloren. Die lebende Investorenlegende habe im März, als die Börse übel gecrasht sei, keinen Kauf gewagt. Dabei wäre es seine Chance gewesen, schließlich sei Buffett der Prototyp des Contrarian, also des antizyklischen Anlegers, der dann kaufe, wenn Blut durch die Straßen fließe.Nun stehe die Börse viel höher als im März. Etliche Aktien hätten ein neues Rekordhoch erreicht oder stünden unmittelbar davor. Dazu würden auch Buffetts Lieblingsaktien Amazon und Apple zählen. Doch auch hier habe Buffett nicht zugegriffen.Für einige Medien sei der Fall klar gewesen: Buffett erwarte noch einen Crash, einen, der noch heftiger werde als der März-Abverkauf.Aber der bleibe bislang aus. Und es sehe auch nicht so aus, als ob er bald komme. Notenbanken und Regierungen hätten den Ernst der Corona-Krise erkannt und würden Billionen bereit stellen, um die Konjunktur zu stützen. Zudem würden weltweit derzeit 138 Unternehmen an einem Impfstoff gegen Corona forschen. Hunderte Firmen würden an der Entwicklung einer Medikamententherapie arbeiten.Buffett laufe somit Gefahr, noch stärker abgehängt zu werden. Aktuell liege Berkshire Hathaway 2020 mit 16 Prozent im Minus, während der S&P 500 nur noch 3,3 Prozent verloren habe.Die schwache Entwicklung im laufenden Jahr habe Buffett die langfristige Performance verhagelt. Auf Sicht von zehn Jahren komme Berkshire nur noch auf plus 164 Prozent - und liege damit 20 Prozentpunkte hinter dem S&P 500.Buffett werde die Underperformance wurmen. Doch unter Druck sei die Legende immer besonders stark gewesen. Legendär sei sein Handeln in der Finanzkrise, als er groß bei den Banken eingestiegen sei, was sich damals keiner getraut habe. Später sei Buffett mit großem Gewinn ausgestiegen. Nun habe er einen großen Trumpf in der Hand: 137 Milliarden Dollar Cash. Er könne jederzeit zugreifen - und er werde es tun, sobald er eine Chance wittere. Ergo: Möglicherweise werde man Berkshire schon bald nicht mehr so günstig bekommen wie jetzt.