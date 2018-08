Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

269.944,77 EUR +2,53% (06.08.2018, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

311.805,50 USD +2,34% (06.08.2018, 21:59)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846701086



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

854075



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRH



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN US0846701086 / WKN 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (07.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktie springt nach Zahlen an - ChartanalyseIn den drei Monaten bis Ende Juni steigerte Berkshire Hathaway ( ISIN US0846701086 WKN 854075 , Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK), die US-Beteiligungsgesellschaft des Starinvestors Warren Buffett, den operativen Gewinn im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 6,9 Mrd. US-Dollar, wie der Konzern am Samstag am Hauptsitz in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Nettogewinn der Holding habe im abgelaufenen Quartal sogar bei 7,3 Mrd. US-Dollar gelegen und sich damit verdreifacht. Das habe aber vor allem an einer Umstellung der Bilanzierung gelegen, durch die nicht realisierte Kursgewinne ausgewiesen würden. Etwas irreführend, habe Buffett klargestellt. Die Erlöse seien um 9 Prozent auf rund 62 Mrd. US-Dollar gewachsen. Vor allem gute Geschäfte im Versicherungssektor würden den Erfolg ermöglichen. Damit könne Berkshire Hathaway zum Quartalsende auf liquide Mittel im Wert von rund 111 Mrd. US-Dollar zurückgreifen. Angesichts des enormen Geldvorrats würden viele Investoren auf Buffetts nächsten großen Deal hinfiebern.Bis Anfang dieses Jahres hinein sei das Wertpapier von Berkshire Hathaway in mehr oder weniger kleinen Schritten kontinuierlich aufwärts geklettert und habe ein Verlaufshoch von 217,62 US-Dollar (B-Aktie) erreicht. Anschließend habe sich jedoch eine klare Konsolidierung der Aktie eingestellt und bis Anfang Juli auf ein Verlaufstief von 184,75 US-Dollar wieder abwärts geführt. Das Ganze habe sich aber in einem abwärts gerichteten Keil abgespielt, der in der Charttechnik häufig für einen anschließenden Ausbruch zur Oberseite stehe. Wie der Zufall es so gewollt habe, sei das Papier nach Vorlage der Quartalszahlen tatsächlich zu Beginn dieser Handelswoche nach oben hin ausgebrochen und wieder über die Marke von rund 200 US-Dollar gesprungen. Dieses Szenario könne jetzt für einen direkten Long-Einstieg genutzt werden und biete über entsprechend gehebelte Zertifikate noch entsprechend Gewinnpotenzial.Jedoch sollte auch der mittelfristige Anlagehorizont mit einem Ziel von rund 250 US-Dollar beachtet werden, wofür ausreichend Zeit einkalkuliert werden müsse. Die mögliche Rendite bis zu den Jahreshochs belaufe sich auf gut 65 Prozent und könne sehr schon bald erreicht werden. Ein Stopp sollte wegen eines potenziellen Pullbacks aber noch unter 194,00 US-Dollar angesetzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.08.2018)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: