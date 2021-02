Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (17.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Mit Spannung sei gestern Abend das neue Reporting von Berkshire Hathaway, der Investmentgesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett erwartet worden - und das habe es durchaus in sich gehabt.Der Starinvestor Buffett sei im großen Stil beim Telefonanbieter Verizon und dem Ölkonzern Chevron eingestiegen. An Verizon halte Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 Mrd. Dollar und an Chevron von 4,1 Mrd. Dollar. Dies gehe aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Mittwoch hervor.Damit setze Buffett auf zwei große Trends: einen neuen Öl-Boom und den Internet-Standard 5G. Schon im dritten Quartal sei Berkshire bei T-Mobile US eingestiegen. Das Investment sei erhöht worden und betrage jetzt 639 Mio. Dollar.Darüber hinaus habe Berkshire in seinem Pharmaportfolio Anpassungen vorgenommen. So sei der 136 Mio. Dollar schwere Anteil an Pfizer verkauft worden, während die Beteiligungen an Abbvie, Merck & Co sowie Bristol Myers Squibb erhöht worden seien.Die Berkshire Hathaway-Aktie befinde sich aktuell auf einem Allzeithoch. Am 27. Februar lege die Investmentgesellschaft ihre Q4-Zahlen vor.DER AKTIONÄR bleibe für das Buffett-Papier aufgrund der günstigen Bewertung weiterhin optimistisch und rate investierten Anlegern ihre Gewinne laufen zu lassen. Auch Neueinsteiger können zugreifen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link