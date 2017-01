Stuttgart-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN US0846701086 / WKN 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska.

New York (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von Analyst Stephen Biggar von Argus Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Stephen Biggar vom Investmenthaus Argus Research die Aktien der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Inc. ( ISIN US0846701086 WKN 854075 , Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) im Rahmen einer Ersteinschätzung zu halten.Die Analysten von Argus Research erwarten von Berkshire Hathaway in 20178 ein solides Gewinnwachstum von 10% (ausgehend von einem geschätzten Zuwachs von 6% in 2016). Als Triebfeder sollte sich bessere wirtschaftliche Bedingungen erweisen.Allerdings sorgt sich Analyst Stephen Biggar um die Nachfolge von Chairman und CEO Warren Buffett (86 Jahre) und Chairman Charlie Munger (93 Jahre). Die beiden Männer seien für den Erfolg des Konzerns entscheidend gewesen und seien wahrscheinlich nur schwer zu ersetzen.Auf Basis des für 2017 geschätzten operativen EPS’ notiere die Berkshire Hathaway-Aktie mit einer Multiple von 20,4 und damit über dem Fünfjahresdurchschnitt. Angesichts der aktuellen Herausforderungen erscheine eine abwartende Haltung angemessen.Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: