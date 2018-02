NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (27.02.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von Analyst Jay Gelb von Barclays:Jay Gelb, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B).Berkshires verkürzter Aktionärsbrief für 2017 sei optimistisch gewesen und entspreche im Wesentlichen seinen Erwartungen, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Montag veröffentlichten Studie. Gelb erwarte, dass die US-Beteiligungsgesellschaft in einer sich festigenden Wirtschaft mit steigenden Zinsen und möglichen Akquisitionen eine höhere Ertragskraft erzielen werde. Die Berkshire Hathaway-Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen angepasst.Jay Gelb, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die B-Aktie von Berkshire Hathaway mit einem unveränderten Kursziel von 238 USD bestätigt. (Analyse vom 26.02.2018)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:171,11 EUR +1,06% (27.02.2018, 09:04)