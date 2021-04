Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

336.000,00 Euro +0,90% (09.04.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

400.000,00 USD +1,01% (09.04.2021, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846701086



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

854075



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRH



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (11.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK) unter die Lupe.Der legendäre Investmentstar Warren Buffett habe 1965 die ehemalige Textilfirma Berkshire Hathaway übernommen und habe daraus in den nachfolgenden Jahren ein Beteiligungsimperium gemacht. Am vergangenen Freitag habe eine Berkshire-A-Aktie sage und schreibe 400.000 USD. Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen suche.Buffett habe im Schnitt 14,86 USD pro Berkshire Hathaway-Aktie bezahlt. Als er 1965 die vollständige Kontrolle über das Unternehmen übernommen habe, habe die Aktie rund 19 USD an der Börse gekostet. Ausgehend von diesem Preis komme die Berkshire Hathaway-A-Aktie seit Buffetts Übernahme auf eine unglaubliche Performance von 2.105.163%. Dabei liege das Allzeithoch sogar bei 408.000 USD.Sehr gut schlage sich auch die B-Aktie (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) der Buffett-Holding. Das Papier notiere aktuell in der Nähe seines Allzeithochs. Seit dem Corona-Tief komme die Aktie auf eine Performance von +67%. Seit Jahresbeginn liege Buffett mit einem Kursplus von über 16% klar über seinem Benchmark-Index S&P 500 (+10%).Schließlich habe Buffett bereits angekündigt, einen Teil seiner riesigen Cashbestände (138 Mrd. USD) wieder in den Rückkauf eigener Aktien zu stecken. Alleine im letzten Jahr habe Buffett eigene Aktien im Wert von rund 25 Mrd. USD zurückgekauft.Warren Buffett habe trotz seines hohen Alters den Lenker fest im Griff. Wie ein sehr erfahrender und kaltschnäuziger Kapitän habe er das Schiff erfolgreich aus der schwierigen Lage - Corona-Krise - in ruhige Gewässer gelenkt. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link