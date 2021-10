Digitale Werbeunternehmen wie Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Snapchat sind stärker betroffen als erwartet. Änderungen beim Datenschutz erschweren es, Verbraucher mit personalisierter Werbung anzusprechen.



2021 neigt sich dem Ende zu und die Investoren wägen ab, wie hoch das normalisierte Wachstum der Covid-Gewinner sein könnte. Wir werden uns daher sehr auf engagementbezogene Metriken konzentrieren. Unternehmen wie Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) haben es bereits geschafft, die Anleger in Bezug auf ihre Fähigkeit zu nachhaltigem Wachstum zu beruhigen."



2. Überlegungen zum Hauptfokus für einen globalen Anleger, der in den Technologiesektor investiere:



David Older, Head of Equities bei Carmignac: "Was den Technologiesektor betrifft, sind drei Themen von Bedeutung: Die Auswirkungen der Inflation und der höheren Zinsen auf die Geschäftsmodelle, die Frage der Regulierung und die strukturellen Trends nach Covid.



In den kommenden Monaten könnten die Zinsen steigen. Auslöser könnten die Inflationsängste sowie eine restriktivere Politik der Zentralbanken in einer Phase der Wachstumsverlangsamung sein. Daher dürften sich Unternehmen, die weniger empfindlich auf den Konjunkturzyklus reagieren und die über Preissetzungsmacht verfügen, besser entwickeln als andere. Es überrascht nicht, dass viele dieser Unternehmen zum Technologiesektor zählen.



Meldungen über Regulierungsmaßnahmen sorgen immer häufiger für Schlagzeilen. Unsere Mission besteht daher darin, die langfristigen Auswirkungen auf die Fundamentaldaten zu bewerten. In diesem Zusammenhang ist die Situation in China aufschlussreich. Die chinesischen Behörden verfolgen bezüglich des Technologiesektors folgende Ziele: Einführung von Kartellvorschriften, Verschärfung der Datenschutzregeln, Förderung der Sozialfürsorge und Verbesserung der Cybersicherheit. Daher wird die Titelauswahl nach wie vor von entscheidender Bedeutung sein. Auf lange Sicht sollte sich diese Regulierung positiv auswirken, denn sie wird den Anlegern mehr Transparenz bezüglich der Geschäftsmodelle bieten und die Standards der Unternehmensführung verbessern.



Die Pandemie hat bereits bestehende Trends beschleunigt. Online-Shopping, Fernunterricht oder Telemedizin sind zwar nicht neu, werden durch die Corona-Pandemie aber verstärkt eingesetzt. Besonders gut verdeutlicht dies beispielsweise die Absicht von Nicht-Technologieunternehmen, ihre IT-Ausgaben aufzustocken, um ihren digitalen Wandel zu beschleunigen. Das sollte die Wertentwicklung von Technologieaktien langfristig unterstützen." (Ausgabe vom 26.10.2021) (27.10.2021/ac/a/m)







