Bonn (www.aktiencheck.de) - Zur Halbzeit der Berichtssaison zeichnet sich nunmehr deutlich ab, dass sich die Großkonzerne des S&P 500 und des STOXX 600 wesentlich schneller von der Coronavirus-Krise erholen als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Statt des befürchteten Gewinneinbruchs in Höhe von 18 Prozent in den USA und knapp 40 Prozent in Europa betrage der berichtete Gewinnrückgang im dritten Quartal nur fünf Prozent beziehungsweise 16 Prozent. Zudem hätten knapp 90 Prozent beziehungsweise 75 Prozent der Unternehmen die Analystenprognosen übertroffen. Trotz der überraschend guten Ergebnisse seien positive Kursreaktionen während der Berichtssaison bislang jedoch eine Seltenheit.Angesichts hoher Neuinfektionszahlen, strengerer Kontaktbeschränkungen und der anstehenden US-Wahlen würden sich Anleger derzeit zurückhaltend zeigen. Sobald jedoch feststehe, wer die Geschicke der USA in den kommenden vier Jahren lenken werde, und Zuversicht einkehre, dass dem Coronavirus wieder Herr geworden werden könne, dürfte der Markt die Unternehmenszahlen wieder stärker honorieren. (02.11.2020/ac/a/m)