Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison europäischer Produzenten von Baumaterialien ist verheißungsvoll gestartet, so die Analysten von Postbank Research.



Aus den ersten Berichten gehe hervor, dass sich die Umsätze der Unternehmen schneller erholen würden als erwartet. Das Umsatzwachstum habe im Schnitt fünf Prozentpunkte über den Prognosen gelegen. Die Analysten von Postbank Research erwarten, dass auch die übrigen Konzerne überzeugende Quartalsergebnisse präsentieren werden. Denn wegen der spürbaren Erholung der Nachfrage aus den Schwellenländern hätten die Unternehmen höhere Preise durchsetzen können. Bei Zement seien die Verkaufspreise beispielsweise in Deutschland um 3,4 Prozent gestiegen, in der Türkei sogar um 9,5 Prozent. Vorausschauend würden die Analysten jedoch erwarten, dass die Preissteigerungen nicht ausreichen würden, um die höheren Kosten für Rohstoffe auszugleichen. Im Schnitt lägen die Rohstoffpreise derzeit 25 Prozent über dem Durchschnitt des vergangenen Jahres, im Falle von Kraftwerkskohle oder Petrolkoks sogar 63 Prozent beziehungsweise 39 Prozent. Entsprechend könnten die Geschäftsausblicke sowie die Kursentwicklung der Branche in den kommenden Wochen verhalten ausfallen. (25.01.2021/ac/a/m)



