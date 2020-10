(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berentzen Gruppe -Aktie:

5,30 EUR +2,32% (22.10.2020, 11:20)



Xetra-Aktienkurs Berentzen Gruppe-Aktie:

5,42 EUR +2,26% (22.10.2020, 14:38)



ISIN Deutsche Berentzen Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen Gruppe AG:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (22.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Die Berentzen-Gruppe habe heute Q3-Zahlen veröffentlicht. Im 9M/20 (112,9 Mio. Euro) seien die Umsätze um -6,4% yoy gesunken (Q3/20: 39,4 Mio. Euro; -4,8% yoy). Das 9M/20 EBITDA und EBIT hätten sich ebenfalls um -17,1% und -41,4% auf 10,2 Mio. Euro bzw. 3,6 Mio. Euro verschlechtert. Das Q3/20 EBITDA und EBIT hätten sich jedoch gegenüber dem Vorjahr um +13,9% bzw. +34,2% verbessert, was auf eine krisenbedingte Reduktion von Marketing-, Personal- und Vertriebsausgaben zurückzuführen sei.Das Jahr 2020 markiere einen Wendepunkt in der Durchführung und Organisation von privaten Feiern, Konzerten und kulturellen Veranstaltungen, was große Auswirkungen auf die Hersteller von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken habe. Dies bezieht sich auch auf unsere Peer-Group-Unternehmen, so Enid Omerovic, Analyst von FMR Research. Obwohl die Bewertungen und Konsensschätzungen für die Mitglieder der Peer-Group seit Ausbruch der Pandemie deutlich zurückgegangen seien, stütze die Peer Group des Analysten nach wie vor (auf Grundlage der 2021e-Multiplikatoren werde ein fairer Wert von 9,28 Euro pro Berentzen-Aktie berechnet) ein Kursziel von 9,00 Euro pro Aktie, was einem Kurspotenzial von +70% für die Berentzen-Aktie entspreche.Basierend auf den Analystenschätzungen für 2021e impliziere ein Kursziel von 9,00 Euro ein EV/EBITDA-Multiple von 5,2x sowie ein EV/EBIT-Multiple von 10,3x. Dies entspreche in etwa den jeweiligen Multiplikatoren, die über die Peer Group des Analysten abgeleitet und zur Berechnung des fairen Marktwerts verwendet würden (Durchschnitt der Multiplikatoren für Altia Oyj & Schloss Wachenheim = EV/Umsatz: 0,7x; EV/EBITDA: 6,1x; EV/EBIT: 10,0x; P/E: 10,3x). In Bezug auf das EAT impliziere das Kursziel ein KGV von 16,6x. Die Aktie werde derzeit mit einem KGV von 10,3x gehandelt, was dem 2021e-EV/EBIT-Multiple entspreche. Dies wiederum impliziere ein 2021e-EV/EBIT von 5,1x, ein EV/EBITDA-Multiple 2021e-EV/EBITDA von 2,6x und ein EV/Umsatz-Multiple von 0,28x. Nach Meinung des Analysten spiegele sich in der Marktbewertung das Geschäftsmodell der Berentzen-Gruppe nicht in adäquater Weise wider.Das Management bestätige die 2020-Guidance, weise aber zugleich auf steigende Risiken hin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: