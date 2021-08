Für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte sei neben der zukünftigen Zentralbankpolitik vor allem entscheidend, in wie weit die Ausbreitung der Delta-Variante das Wirtschaftswachstum belaste. Momentan scheine das Risiko noch gering zu sein, sollte es jedoch nicht zu einer Eindämmung kommen, müssten wohl die optimistischen Konsensus-Konjunkturprognosen nach unten revidiert werden. Viele Marktteilnehmer seien bereits vorsichtiger geworden und hätten sich abgesichert, weswegen der Aktienmarkt es schwer haben dürfte, ohne externen Auslöser deutlich zu fallen.



Die besser als erwartete Q2-Berichtssaison gehe langsam zu Ende. Beim S&P 500 hätten bereits über 400 Unternehmen berichtet. Mehr als 80% dieser Unternehmen hätten die Gewinnerwartungen schlagen können. Geldpolitisch dürfte es in den nächsten zwei Wochen ebenfalls ruhig werden, da das FED Economic Forum (Jackson Hole) erst Ende August stattfinde und die EZB erst Anfang September tagen werde.



Konjunkturell dürfte es dagegen spannend bleiben. Am Dienstag würden die ZEW-Konjunkturerwartungen (Aug.) für Deutschland und am Mittwoch die Verbraucherpreisinflation für die USA bekannt gegeben. Die Industrieproduktionsdaten (Jun.) für Großbritannien und die Eurozone sowie das vorläufige britische Q2-Wirtschaftswachstum würden am Donnerstag folgen. Am Freitag werde das US-Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, Aug.) und in der Folgewoche die US-Einzelhandelsumsätze (Jul.), die US-Industrieproduktionsdaten (Jul.) sowie der Empire Manufacturing Index (Aug.) veröffentlicht. (09.08.2021/ac/a/m)







New YorkHamburg (www.aktiencheck.de) - Während auf Indexebene wenig zu sehen ist und der S&P 500 sogar ein Allzeithoch markiert, gibt es unter der Oberfläche viel Bewegung, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Konjunktursensitive Sektoren hätten tendenziell zu den Underperformern der letzten 2-3 Monate gehört, trotz positiver Gewinnrevisionen, da die Zunahme der Corona-Fälle die Anlegerstimmung angekratzt habe. Technologietitel hätten hingegen stark zugelegt. Anleiherenditen sicherer Staatsanleihen seien weiter gefallen.