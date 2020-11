Auch das US-amerikanische Cloud-Computing-Unternehmen Fastly sei in die Top 10 der weltweit beliebtesten Aktien aufgestiegen, da Kleinanleger die Aktie nach dem jüngsten Kurseinbruch gekauft hätten. Der Handel mit den Aktien sei im vergangenen Monat um 357% gestiegen.



Adam Vettese, Analyst bei eToro, kommentiere: "Der Aufstieg von Nio im letzten Jahr war geradezu phänomenal, vor allem angesichts der Tatsache, dass dem Unternehmen noch zu Beginn des Jahres das Geld auszugehen drohte.



Vor einem Jahr haben viele noch nie etwas von der in Shanghai ansässigen Firma gehört, aber jetzt macht sie einen ernsthaften Versuch, Tesla in diesem schnell wachsenden Teil des Automobilsektors vom Thron zu stoßen.



China hat keinen Hehl aus seiner Ambition gemacht, ein weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen zu werden. Die Tatsache, dass die Regierung Nio mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar unterstützt hat, um dies zu erreichen, hat die Tesla-Vorstandsetage wahrscheinlich ins Schwitzen gebracht.



Der Kurs der Tesla-Aktie stagniert seit seinem Höchststand Ende August, obwohl im dritten Quartal eine Rekordanzahl von Autos verkauft wurde. Auch wurde das Unternehmen unglücklicherweise durch die Verzögerung seitens der US-Regierung bei der Verabschiedung eines neuen Corona-Konjunkturpakets gebremst, was sich negativ auf die Aktien des Landes ausgewirkt hat.



Langfristig entwickeln sich Tesla und Nio zu den Hauptakteuren im Elektrofahrzeugsektor, obwohl es aktuell noch zu früh ist, um zu sagen, welcher der beiden Giganten auf seinem Weg zum Platzhirsch gewinnen wird." (06.11.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat seinen Rivalen Tesla vom Spitzenplatz verdrängt und wurde im Oktober zur beliebtesten Aktie bei eToro-Privatanlegern weltweit, so die Experten von eToro.Die Beliebtheit von Nio bei Anlegern sei im vergangenen Jahr stark gestiegen, da das Unternehmen zu einem zentralen Anbieter auf dem Markt für hochwertige Elektroautos geworden sei.Daten der Multi-Asset-Investitionsplattform eToro würden zeigen, dass die Anzahl der Investoren, die Nio-Aktien kaufen würden, im letzten Monat um 50% angestiegen sei und der Preis im letzten Jahr um fast 2.000% in die Höhe geschossen sei.Andererseits sei das Interesse der Privatanleger an Rolls-Royce sprunghaft angestiegen. Grund hierfür: Dem Unternehmen sei es gelungen die Genehmigung für eine Bezugsrechtsemission zu erhalten, um rund 2 Milliarden Pfund von Investoren aufzunehmen. Mit diesem Kapital solle die Coronakrise überstanden werden. Die Zahl der Investoren, die die Aktien des Maschinenbauriesen gekauft hätten, der auch eine große Automobilsparte habe, habe im Oktober um satte 319% zugelegt.