Privatanleger, die vom Singles Day hätten profitieren wollen, hätten im November Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) für sich entdeckt und die Aktie auf den vierten Platz in der Rangliste gebracht.



Tech-Aktien seien weiterhin die Publikumslieblinge gewesen, wobei der bekannte Name Tesla in diesem Monat den zweiten Platz belegt habe und weniger bekannte Technologieunternehmen wie Jumia Technologies (ISIN: US48138M1053, WKN: A2PGZM, Ticker-Symbol: 4JMA) und Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) ebenfalls unter die Top 10 gekommen seien. Palantir notiert seit dem 2. Oktober an der NYSE und ist in dieser Zeit von 9,20 US-Dollar auf 26,22 US-Dollar gestiegen.



Adam Vettese, Analyst bei eToro, kommentiere: "Die positiven Nachrichten von Pfizer in diesem Monat haben Millionen Menschen rund um den Globus Hoffnung gegeben. Dazu gehören auch Anleger, die die Chance ergriffen, in ein mögliches Heilmittel gegen die Pandemie zu investieren. Die Aktie sprang um satte 47 Plätze nach oben, um im November auf dem 7. Platz der beliebtesten Aktien auf der eToro-Plattform zu landen. Etwas sagt mir, dass es nicht der letzte Monat sein wird, in dem die Pfizer-Aktie in unseren Top 10 erscheint.



Nio behielt im November als Top-Aktie seinen Spitzenplatz auf der eToro-Plattform. Der Konkurrent von Tesla verzeichnete in diesem Monat einen Anstieg von 219%, was die anhaltende Begeisterung der Investoren zeigt. Auch Tech-Aktien waren weiterhin populär, wobei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Jumia Technologies in den Top 10 vertreten waren. Das beweist, dass Technologie trotz der oft gepriesenen Werterotation, die viele signalisiert haben, nach wie vor für Investoren sehr interessant sind.



Da die Weihnachtseinkäufe gut angelaufen sind, erwarten wir, dass E-Commerce-Giganten wie Amazon.com beliebt bleiben und möglicherweise weiter an die Spitze der Tabelle klettern werden. Bevorstehende Nachrichten im Impfstoff-Bereich werden Pfizer vermutlich helfen, seinen Platz unter den Top 10 im Dezember zu halten, und es ist gut möglich, dass Moderna in der Rangliste nach oben klettert." (03.12.2020/ac/a/m)





