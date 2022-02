Dieser Artikel beschreibt und listet alle beliebten Zahlungssysteme auf, die Spieler in Deutschland am häufigsten verwenden.

Kreditkarten

E-Wallets

Skrill

Wenn Sie mit diesem E-Wallet einzahlen, müssen Sie Ihre Bankkontoinformationen nicht offenlegen, was immer von Vorteil ist. Als eines der zuverlässigsten Zahlungssysteme legt Skrill-Dienstleister einen hohen Wert auf Datensicherheit. Das bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden.



Neteller

Neteller ist ein internationales Zahlungssystem, das wie Skrill-Anbieter in der Casino-Welt äußerst populär ist. Die Zahl der Online-Casinos, die Spiele von den führenden Software-Herstellern anbieten und Neteller-Zahlungen akzeptieren, ist beeindruckend. Dies liegt vor allem an den hohen Sicherheitsstandards des Unternehmens, der Benutzerfreundlichkeit und der Option, eine Net+ Prepaid Master Card zu erhalten.



Der Mindesteinzahlungsbetrag via Neteller-Konto liegt in vielen Casinos bei 10 Euro. Sie brauchen kein großes Startbudget, um mit Echtgeld spielen zu können. Aber manchmal kann man Echtgeld-Einsätze ohne Einzahlungen platzieren. Wie ist es möglich? Wenn Sie sich bei einem seriösen 25 Euro ohne Einzahlung Casino registrieren, bekommen Sie Zugang zu vielen Spielen im Echtgeld-Modus. Es gibt solche Casinos Online, die ihre Neukunden sofort nach der Registrierung mit einem bestimmten Bonusbetrag begrüßen. Auf diese Weise können Sie ohne Risiko entscheiden, ob es sich lohnt, Ihr Spielerkonto aufzuladen und Ihre eigenen Geldmittel zu riskieren.



PayPal

Früher war das einer der führenden E-Wallet-Anbieter, mit dem viele beliebte Seiten zusammenarbeiteten. Casino-Fans schätzten die Zuverlässigkeit, Kundenorientierung und Schnelligkeit dieses Zahlungsdienstes. Aber 2019 stellte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit virtuellen Casinos ein. PayPal-Wallet kann man derzeit nur bei einigen Sportwetten-Anbietern finden. Glücklicherweise gibt es viele alternative Zahlungssysteme.



Prepaid-Karten

Prepaid-Karten gehören auch zu den gängigen Zahlungssystemen, die bei vielen Spielern in Deutschland beliebt sind und nach dem Prinzip Vorkasse funktionieren. Die populärste Prepaid-Karte in Online-Casinos ist natürlich Paysafecard. Das ist eine einfache und sichere Möglichkeit, Einzahlungen durchzuführen, ohne eine Kreditkarte oder ein Bankkonto nutzen zu müssen. Um eine Einzahlung vorzunehmen, müssen Sie einen speziellen Voucher kaufen (diese gibt es in verschiedenen Werten von 10, 25, 50, 75 oder 100 Euro) und im Einzahlungsformular eine 16-stellige PIN eingeben. Prepaid-Karten können in Offline Geschäften sowie im Internet gekauft werden. Da es keine direkte Verbindung zwischen Ihrem Bank-Konto und dem Casino Konto besteht, bietet diese Einzahlungsoption einen hohen Grad an Sicherheit.



Paysafecard ist eine der besten Einzahlungsmethoden für diejenigen Fans der Glücksspiele, die Online-Casinos mit geringen Einzahlungen bevorzugen. Sie können 5, 2 oder sogar 1 Euro auf Ihr Casino Konto einzahlen. Wenn Sie sich entscheiden, Spiele mit einer Paysafe-Karte zu finanzieren, sollten Sie berücksichtigen, dass es sich hierbei um eine Einzahlungsmethode handelt. Um Geld von der virtuellen Spielbank abzuheben, müssen Sie eine andere der verfügbaren Zahlungssysteme heranziehen.



Wie erfolgt die Geldeinzahlung in einer virtuellen Spielbank?

Wenn Sie eine zuverlässige Zahlungsoption gewählt haben, wird der Einzahlungsbetrag sofort nach der Bestätigung Ihrem Konto gutgeschrieben. Der Einzahlungsprozess ist ziemlich typisch für alle Casinoseiten und Zahlungssysteme. Er umfasst die folgenden Schritte:



Gehen Sie zum Zahlungsbereich (suchen Sie nach "Kasse" oder "Einzahlung") auf der Casinoseite. Sie müssen ein registrierter Benutzer sein. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Zahlungsverfahren aus der Liste aus. Geben Sie Ihre gewünschte Einzahlungssumme ein. Folgen den Anweisungen Ihres Zahlungssystems. Bestätigen Sie Ihre Geldeinzahlung. Öffnen Sie Ihr gewünschtes Online Glücksspiel im Echtgeld-Modus. Genießen Ihre Freizeit!

Wer zum ersten Mal im Online-Casino einzahlt, wird dafür gut belohnt. In den meisten Fällen geht es um einen 100% Willkommensbonus. Die großen Spielbanken bieten Casino-Boni, die für alle Kunden interessant wären, sowohl für Anfänger als auch für High Roller. Im Bonusprogramm können Sie zusätzliches Bonusgeld, Freispiele, Cashback und andere interessante Extras finden. Die meisten dieser Angebote sind an die Bedingung geknüpft, dass Sie Ihr Spielerkonto mit einem bestimmten Betrag aufladen müssen.



Fazit

Es ist wichtig, ein sicheres Zahlungsmittel zu wählen, damit Sie sich keine Sorgen um den Schutz Ihrer persönlichen und finanziellen Daten machen müssen. Moderne und seriöse Spielbanken bieten viele Möglichkeiten für schnelle Zahlungsvorgänge an. Die beliebtesten sind Kreditkarten wie Visa, verschiedene E-Wallets und Prepaid-Karten wie Paysafe. Das ist jedoch keine vollständige Liste (viele akzeptieren Kryptowährungen und Online-Banking). Wählen Sie einfach die für Sie bequemste Zahlungsoption und sehen Sie selbst, wie einfach alles funktioniert! (09.02.2022/ac/a/m)









