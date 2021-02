Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) leidet unter den Reisebeschränkungen und verdiente deutlich weniger, wie aus den jüngst veröffentlichten Zahlen hervorgeht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) habe die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union beantragt. Die Aktie habe sich vom allgemein schwachen Umfeld jedoch nicht absetzen können und habe 0,8% leichter gehandelt.Wie gewonnen so zerronnen scheine derzeit die Devise für so manchen Aktionär des chinesischen Unternehmens EHang (ISIN: US26853E1029, WKN: A2PWWB, NASDAQ-Ticker-Symbol: EH) zu lauten. Der Drohnenhersteller, der jüngst noch das Interesse von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) geweckt habe, habe zum Jahresauftakt vom euphorischen Sentiment und ausufernden Zukunftsfantasien profitiert. Auf eine Kursperformance seit Jahresbeginn von mehr als +450% sei gestern der Bericht eines Shortsellers gefolgt, welcher EHang geschönte Zahlen unterstelle. Die Aktie des Drohnenherstellers habe daraufhin mehr als 60% an Wert verloren. (17.02.2021/ac/a/m)