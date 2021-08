XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (26.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Geschäfte des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) haben im zweiten Quartal weiter an Fahrt gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Besonders gut gelaufen sei es in der Klebstoffsparte Tesa. Der Unternehmensbereich habe ein organisches Umsatzwachstum von 33,5 Prozent verzeichnet. Aber auch das Konsumentengeschäft mit der Kernmarke Nivea, die für mehr als 80 Prozent des Umsatzes stehe, habe wieder deutlich zugelegt. Die Halbjahresergebnisse sähen entsprechend aus: Der Umsatz sei um 12,3 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro gestiegen. Organisch habe das Plus bei 16,2 Prozent gelegen. Noch besser habe sich der Gewinn entwickelt: Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe um gut ein Viertel auf 595 Mio. Euro zugenommen. Der Überschuss sei um fast 40 Prozent 404 Mio. Euro gestiegen. Damit lägen die Ergebnisse über dem Vorkrisenniveau von 2019.Der Konzern sehe sich denn auch auf einem guten Weg, die für 2021 gesteckten Ziele zu erreichen. Beiersdorf erwarte für das Gesamtjahr ein Umsatzplus im höheren einstelligen Bereich. Die operative EBIT-Umsatzrendite solle stabil bleiben - bedingt durch hohe Investitionen und steigende Material- und Transportkosten.Das sei an der Börse gut angekommen. Und auch Analysten hätten wenig zu mäkeln gehabt. Die Erholung sei ausgeprägter gewesen als erwartet, habe etwa Fulvio Cazzol von der Privatbank Berenberg geschrieben. Das Wachstum aus eigener Kraft habe die Konsensschätzung locker hinter sich gelassen. Er sehe daher auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 114 Euro abzurücken. Damit traue er der Aktie ausgehend vom aktuellen Stand einen weiteren Anstieg von knapp zwölf Prozent zu. (Ausgabe 33/2021)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:101,70 EUR -0,20% (26.08.2021, 10:16)