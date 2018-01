Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

100,30 EUR (08.01.2018)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (09.01.2018/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Beiersdorf Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), Hamburg, konnte nach nunmehr vorliegenden vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen aufgrund einer sehr guten Geschäftsentwicklung in 2017 und eines deutlichen Umsatzschubs im 4. Quartal ihren Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um organisch 5,7% auf 7.055 Mio. EUR und damit über der zuletzt veröffentlichten Prognose (4 bis 5%) steigern. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Bezogen auf den Unternehmensbereich Consumer liegt das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr bei organisch 4,7% (Umsatz von 5.798 Mio. EUR; zuletzt prognostiziert: rund 4%); für den Unternehmensbereich tesa beträgt das Umsatzwachstum organisch 10,6% (Umsatz von 1.257 Mio. EUR; zuletzt prognostiziert: etwa 8%).Nach nunmehr vorliegenden vorläufigen Zahlen wird die EBIT-Umsatzrendite des Konzerns und des Unternehmensbereichs Consumer leicht über den Vorjahreswerten erwartet (Vorjahreswert Konzern: 15%; Vorjahreswert Unternehmensbereich Consumer: 14,8%); für den Unternehmensbereich tesa wird nun mit einer EBIT-Umsatzrendite deutlich über dem Vorjahr gerechnet (Vorjahreswert tesa: 16,2%). Bedingt durch das Fehlen von Einmalerträgen des Jahres 2016 sowie Wechselkurseffekte und Wertverluste bei Finanzanlagen in 2017 rechnet Beiersdorf mit einer Ergebnismarge nach Steuern um die 10% (Vorjahr: 10,8%).Die finalen Geschäftsergebnisse, vor allem die Finanz- und Ertragswerte werden erst mit Abschlusserstellung 2017 vorliegen und am 1. März 2018 veröffentlicht werden. (Pressemitteilung vom 08.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:100,00 EUR -1,19% (09.01.2018, 08:37)