Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

91,00 EUR -1,52% (30.10.2018, 17:36)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (30.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Die Umsatzzahlen für das Q3/2018 hätten mit einem Umsatzwachstum von 1,2% (Q2/2018: +5,5% y/y) auf 1,79 (Vj.: 1,77) Mrd. Euro im Rahmen der Erwartungen (Analystenprognose: 1,82; Marktkonsens: 1,78) Mrd. Euro gelegen und würden eine deutliche Abnahme der Wachstumsdynamik ggü. dem Vorquartal zeigen. Davon betroffen seien beide Segmente und alle Regionen gewesen. Das organische Wachstum habe sich in 9M/2018 auf 6,0% (H1/2018: +7,7%; Q1/2018: +6,5%) y/y abgeschwächt und im Rahmen der Analystenprognose (+6,1% y/y) gelegen. Als erfreulich erachte Lusebrink, dass Beiersdorf weiterhin deutlich stärker als der Markt wachse und seine Marktanteile steigern könne. Den Ausblick für 2018 habe der Konzern bestätigt und rechne weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von etwa 5% (9M/2018: +6,0%) y/y sowie einer bereinigten EBIT-Marge auf dem Vorjahresniveau (2017: 15,4%).Der DAX-Titel habe zuletzt (1 Monat: -4%) in einem schwachen Kapitalmarktumfeld moderat nachgegeben. Von den Umsatzzahlen erwarte Lusebrink keine nachhaltigen Impulse. Die ergebnisseitig eher schwache Guidance sowie die sehr konservative Ausschüttungs- und Dividendenpolitik würden aus Sicht der Analysten das Kurspotenzial begrenzen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Beiersdorf-Aktie und das Kursziel von 99 Euro. (Analyse vom 30.10.2018)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:90,82 EUR -2,20% (30.10.2018, 17:35)