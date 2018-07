Die Umsätze könnten in 2018 7,19 Mrd. EUR und in 2019 7,53 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA könnte in 2018 bei 1,29 Mrd. EUR und in 2019 bei 1,39 Mrd. EUR eintreffen, das EBIT werde für 2018 mit 1,13 Mrd. EUR und für 2019 mit 1,21 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung in 2018 auf 3,41 EUR und in 2019 auf 3,69 EUR. Die Dividende je Stammaktie könnte in 2018 und 2019 gleichbleiben und sich bei 0,70 EUR befinden.



Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 4,12 EUR und in 2019 von 4,45 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte in 2018 bei 25,26 EUR und in 2019 bei 28,26 EUR liegen. Der Nettogeldbestand in Höhe von 4,15 Mrd. EUR in 2018 könnte sich in 2019 auf 4,79 Mrd. EUR sogar ausweiten.



Termine



Die "Beiersdorf AG" präsentiere am 7. August 2018 den Halbjahresbericht 2018 und am 30. Oktober 2018 die Quartalsmitteilung Januar-September 2018.



Langfristige Chartanalyse der Beiersdorf Aktie



Blicke man auf den Kursverlauf der vergangenen drei Jahre, so zeige sich bei der Beiersdorf-Aktie grundlegend ein Aufwärtstrend, welcher aus dem Kursbereich von rund 78,00 EUR kommend bis knapp über 100,00 EUR tendiert habe. Bis Ende 2017 sei dieser Trendverlauf, mit höheren Hochs und höheren Tiefs, sehr sauber gewesen. Anfang 2018 sei der Wert jedoch etwas stärker abgesackt, habe kurzzeitig die Tiefs aus dem September 2017 unterschritten, sei jedoch relativ schnell wieder angestiegen und befinde sich aktuell erneut im Hochbereich von gut 100,00 EUR. Betrachte man die Volatilität der vergangenen Monate, so habe man des Öfteren stärkere Wochenschwankungen feststellen können.



Aus charttechnischer Sicht stünden die Vorzeichen nun prinzipiell weiter auf grün und es sei durchaus realistisch, dass der Wert erneute Hochs ausbauen könnte. Die Widerstände von 105,00 EUR und 108,00 EUR wären durchaus erreichbare Ziele. Leichte Rücksetzer, gegebenenfalls auch auf Tagesbasis, könnten eventuelle Einstiegsszenarien bieten. Rutsche der Markt jedoch nachhaltig unter die wichtige Unterstützung von 94,00 EUR, so wäre das Aufwärtsbild erneut etwas unsauberer. Ein Bruch des 92,00er-Bereichs wäre denkbar und die Chance auf weitere Tiefstkurse wäre durchaus vorhanden , was Käufe etwas unvorteilhafter erscheinen lasse. (Analyse vom 23.07.2018)



Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

99,38 EUR -0,67% (23.07.2018, 11:37)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

99,34 EUR -0,62% (23.07.2018, 11:46)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (23.07.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Die Beiersdorf AG habe eigenen Angaben zufolge mehr als 135 Jahre Erfahrung im Markt für Haut- und Körperpflegeprodukte. Das bekannteste und zugleich die weltweit größte Hautpflegemarke, welche in rund 200 Ländern vertrieben werde, sei Nivea. Die seit 2001 zum Konzern gehörende, hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE sei in ihren Geschäftsbereichen ebenso global führend. Sie fertige selbstklebende Produkt- und Systemlösungen für Industrie-, Gewerbe- und Privatanwender. Das Unternehmen untergliedere sich in die zwei Segmente "Consumer" und "tesa". Die 1882 gegründete Beiersdorf AG sei weltweit mit über 150 Tochtergesellschaften tätig, habe ihren Sitz in Hamburg und werde von CEO Stefan F. Heidenreich geleitet.Markenportfolio des KonzernsEin Blick auf die Marken des Konzerns lasse so manchen mitunter aufhorchen. Nicht immer wisse man, welche Marken zu welchem Konzern gehören würden. Bringe man die Marke Nivea mit Beiersdorf zusammen, so möge dies keine Neuigkeit sein. Doch es würden auch noch Eucerin, la prairie, Hansaplast, Elastoplast, Labello, Florena, 8×4, Hidrofugal, Atrix, Aquaphor, Maestro, tesa und Slek zum Markenportfolio gehören. Die hier aufgezählten Marken Maestro und Slek beispielsweise seien Haarpflege- und Haarstylingmarken in China und hierzulande nicht im Sortiment zu finden.Beiersdorf bestätige Prognosen und lege auch im neuen Geschäftsjahr bereits zuDie Beiersdorf AG habe am 8. Mai 2018 die Quartalszahlen für das erste Quartal 2018 gemeldet und einen Umsatz in Höhe von 1,807 Mrd. EUR und damit ein Umsatzwachstum von 6,5 Prozent ausgewiesen. Die Unternehmensleitung habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt. Für den Bereich "Consumer" gehe man von einem Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und für den Bereich "tesa" von einem Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent aus.Wissenswertes zur Beiersdorf-AktieDie Beiersdorf AG sei seit dem 22. Dezember 2008 Mitglied im DAX. Das Grundkapital der Gesellschaft liege bei 252,00 Mio. EUR. Mit dem Stichtag 31. Dezember 2017 seien 252 Mio. Aktien ausstehend gewesen. Mit einem Anteil von 51,01 Prozent halte die Maxingvest AG (der Hamburger Unternehmerfamilie Herz zuzurechnen) die Mehrheit an der Beiersdorf AG und 9,99 Prozent der Aktien würden sich im Eigenbesitz befinden. Der Streubesitz sei mit 39,00 Prozent ausgewiesen worden. Der größte institutionelle Anleger sei die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock mit einem Anteil von 2,68 Prozent.In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier um rund 42 Prozent an Wert zulegen können, während der DAX eine Performance von 53 Prozent habe erreichen können. Die Aktien von Beiersdorf seien somit ein leichter Underperformer. Auf lange Sicht jedoch könne das Wertpapier überzeugen. Wer vor exakt 10 Jahren 1.000 Euro in Beiersdorf-Aktien investiert habe, der habe heute einen Depotstand von 2.484,50 Euro und blicke somit auf eine Performance von rund 151 Prozent. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 25,04 Mrd. EUR. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 102,00 EUR im Hoch und 85,12 EUR im Tief gekostet.Die Analysten von Baader Bank, Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Exane BNP, Goldman Sachs, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, Morgan Stanley, NordLB, Oddo BHF, RBC Capital, Société Générale, Warburg Research und der UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von Beiersdorf angefertigt.Von den 24 Analysen liege das höchste Kursziel bei 122,00 EUR (Warburg Research vom 6. Juli 2018) und das niedrigste Kursziel bei 80,00 EUR (Berenberg vom 2. Juli 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 92,28 EUR. Zöge man nur die fünf aktuelleren Analysen vom Juli heran, so ergäbe sich ein Durchschnittskursziel von 97,26 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 99,38 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten Beiersdorf 2017Bei der Beiersdorf AG bilanziere jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR). Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 7,056 Mrd. EUR gelegen und das EBIT bei 1,088 Mrd. EUR. Das Finanzergebnis sei mit einem Minus von -66,0 Mio. EUR ausgewiesen und der Jahresüberschuss mit 689,0 Mio. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 2,96 EUR gelegen und der Konzern habe eine Dividende in Höhe von 0,70 EUR für die Stammaktien ausgekehrt. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 159,0 Mio. EUR gelegen.Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 901,0 Mio. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital betrage 5,125 Mrd. EUR und das gezeichnete Kapital 252,0 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten seien mit 3,080 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 62,7 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 8,2 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 18.934 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019