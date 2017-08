ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (29.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie in Korrekturphase - ChartanalyseZwischen Dezember 2016 und Mitte Juni dieses Jahres erfolgte in der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ein sehr schöner Aufwärtstrend, der die Kursnotierungen von 75,11 Euro auf ein Verlaufshoch von 98,49 Euro aufwärts gebracht hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei sei der Wert allerdings an eine übergeordnete Trendbegrenzung gestoßen und nicht gerade unerwartet wieder zur Unterseite abgedreht. Dies habe eine Korrektur zurück auf die 200-Tage Durchschnittslinie zur Folge gehabt, die sich in den letzten zwei Monaten abgespielt habe. Zwar würden im Bereich des EMA 200 in der Regel vermehrt Käufer in Erscheinung treten, allerdings widerspreche das eines seit Anfang August im Aufbau befindlichen fallenden Dreiecks und einer baldigen Stabilisierung sowie Auflösung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals. Daher könnte es gut sein, dass die Aktie von Beiersdorf bald unter ihren letzten Support abrutscht und weiter nachgibt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.08.2017)Börseplätze Beiersdorf-Aktie:88,62 EUR +0,01% (29.08.2017, 09:13)Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:88,741 EUR +0,13% (29.08.2017, 09:03)