Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

87,02 EUR -3,44% (01.03.2018, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

87,34 EUR -2,69% (01.03.2018, 11:57)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (01.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Jetzt müssen Unterstützungen aus den Vorjahren herhalten! ChartanalyseObwohl bei Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ein Umsatzrekord erzielt worden ist, bleibt die Dividende unverändert. Investoren schmeckt das aber nicht, die Aktie verliert deutlich und setzte sich zugleich an die DAX-Verliererspitze, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der DAX-Konzern Beiersdorf habe seinen Umsatz von 6,75 Mrd. Euro um 4,5 Prozent auf 7,1 Mrd. Euro steigern können. Dabei habe sich besonders der Unternehmensbereich Consumer sehr stark entwickelt, in dem der Umsatz organisch um 4,7 Prozent habe gesteigert werden können. Das EBIT des Konzerns habe sich von 1,02 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,09 Mrd. Euro verbessert. Die EBIT-Umsatzrendite sei auf 15,4 Prozent gestiegen - im Vorjahr seien es noch 15,0 Prozent gewesen. Der Jahresüberschuss habe von 727 Mio. Euro aber um 5,3 Prozent auf 689 Mio. Euro abgenommen. Besonders Wechselkurseffekte und Wertverluste bei Finanzanlagen hätten sich negativ niedergeschlagen. Beiersdorf werde seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag berichte.Technisch sei die Beiersdorf-Aktie mit dem letzten Rekordhoch bei 102,00 Euro aus Dezember 2017 bereits maximal ausgereizt. Eine langjährige Trendlinie (steigend) habe keine höheren Kursnotierungen erlaubt, sodass der Wert einen herben Rückschlag habe erleiden müssen und sogar unter seine Zwischentiefs aus Sommer letzten Jahres von 87,85 Euro gerutscht sei. Zwar sei diese Entwicklung nicht als dramatisch einzustufen, berge kurzfristig aber noch weiteres Korrekturpotenzial und könne entsprechend auf der Unterseite nachgehandelt werden. Nun müsse sich die Unterstützungszone aus der ersten Jahreshälfte 2016 beweisen.Kurzzeitig sind noch weitere Abgaben zu erwarten, die sich in den Unterstützungsbereich aus Anfang 2016 auf rund 85,00 Euro erstrecken dürften, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.03.2018)Börseplätze Beiersdorf-Aktie: