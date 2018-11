Börsenplätze Befesa-Aktie:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (26.11.2018/ac/a/nw)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Befesa: Moody's erhöht Rating von Befesa auf Ba2 - Ausblick stabil - AktiennewsBefesa S.A. ("Befesa") (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, hat heute von Moody's Investors Service ein verbessertes Corporate Family Rating (CFR) erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgeden Pressemeldung:Moody's hob Befesa um eine Stufe von Ba3 auf Ba2 mit stabilem Ausblick an.Gleichzeitig verbesserte Moody's auch Befesas Probability of Default Rating (PDR) von Ba3-PD auf Ba2-PD. Den Senior Secured Term Loan B mit einem Volumen von 526 Mio. EUR, die vorrangig besicherte revolvierende Kreditlinie in Höhe von 75 Mio. EUR und die vorrangig besicherte Garantielinie in Höhe von 35 Mio. EUR erhielten jeweils das gleiche verbesserte Ba2-Rating.Der stabile Ausblick spiegelt das positive Marktumfeld wider, welches unter anderem durch zunehmende Umweltregulierungen unterstützt wird. Die führende Position Befesas in einer Nische des Umweltdienstleistungssektors sowie das erfolgreiche Zink-Hedging-Programm waren weitere Aspekte, die für die Bewertung in Betracht gezogen wurden.