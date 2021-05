Börsenplätze Befesa-Aktie:



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) unter die Lupe.Die Aktie des Recyclingunternehmens Befesa schaffe es einfach nicht über die 60-Euro-Marke. Am Dienstag zähle das Papier zu den schwächsten im Small Cap Index SDAX. Der Grund: Die spanische Fondsgesellschaft Bestinver Gestion steige aus. An den mittelfristigen Zielen des "Aktionär" ändere sich aber deswegen nichts.Bestinver Gestion verkaufe die restlichen fünf Prozent, die es an Befesa halte. Der Platzierungspreis liege bei 58,50 Euro je Aktie und damit fünf Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs am Montag. Warum die Spanier aussteigen würden, sei nicht bekannt.Die Aussichten für Befesa seien weiterhin gut. Das Unternehmen mit deutsch-spanischen Wurzeln sei im Bereich Recycling von Stahlstaub, Aluminiumsalzschlacke und in der Aluminiumherstellung aus Aluminiumschrott aktiv. Letzteres sei ein "nettes Geschäft", werfe aber nicht die großen Margen ab. Das Recycling von Aluminiumsalzschlacke sei hingegen sehr profitabel (EBITDA-Margen von 26 Prozent), habe aber nur einen Umsatzanteil von etwa 12,5 Prozent.Der Rücksetzer sei ärgerlich, aber kein Beinbruch. Auf lange Sicht sind das Kaufkurse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link