Bonn (www.aktiencheck.de) - Sollte der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden siegreich aus den US-Wahlen hervorgehen, könnte dies mittelfristig betrachtet die Ölpreise im Zaum halten, so die Analysten von Postbank Research.1. Biden könnte den Nuklear-Deal mit dem Iran neu aufschnüren,2. die Dekarbonisierung der US-Wirtschaft vorantreiben und3. im Gegensatz zu Donald Trump nicht dazu tendieren, die OPEC+ zu Produktionskürzungen anzutreiben, um somit indirekt die Ölpreise auch für die US-Fracker zu stützen.Die signifikantesten negativen Auswirkungen auf die Ölpreise hätte vermutlich der Versuch einer Wiederbelebung des Nuklearabkommens mit dem Iran. Dies würde Biden vermutlich zeitnah in Angriff nehmen, bevor am 18. Juni 2021 Präsidentschaftswahlen im Iran stattfinden würden, aus denen die Gegner des Abkommens siegreich hervorgehen könnten. Falls der Iran als Ölexporteur an die Weltmärkte zurückkehren sollte, würde das globale Ölangebot um zwei Millionen Barrel am Tag steigen. Da zudem laut Agenturberichten Libyen mit der Wiederaufnahme von Ölexporten in Höhe von 0,5 Millionen Barrel/Tag an die Märkte zurückkehre und Stand heute ab Januar 2021 die OPEC+-Fördermengenkürzungen auslaufen würden, könnte die Seitwärtsbewegung der Ölpreise ohne größeres Verteuerungspotenzial noch eine Weile anhalten. Insbesondere, da in Europa die Ölnachfrage pandemiebedingt zunächst schwach bleiben dürfte. (19.10.2020/ac/a/m)