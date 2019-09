Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

94,20 EUR +0,86% (19.09.2019, 08:55)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (19.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Allzeithoch von Ende Mai bei 110,80 EUR befinde sich die Bechtle-Aktie im Konsolidierungsmodus. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 86,30 EUR) habe sich dabei zuletzt aber als tragfähige Unterstützung erwiesen. Darunter stünden mit dem Aufwärtstrend seit Oktober 2014 sowie dem Basishaussetrend seit 2008 (auf Wochenbasis akt. bei 85,19 EUR bzw. 78,62 EUR) weitere massive Rückzugslinien zur Verfügung. Mit Blick auf die aktuelle Indikatorenkonstellation könnte die beschriebene Verschnaufpause aber bereits wieder zu Ende gegangen sein. Sowohl im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy als auch im Verlauf des MACD lägen aktuell wichtige Abwärtstrendbrüche vor. Beide Trendfolger hätten zudem zuletzt neue Einstiegssignale generiert. Positiv würden die Analysten in diesem Zusammenhang die Rückeroberung des alten Rekordhochs vom September 2018 bei 90,65 EUR werten. Per Saldo rücke damit das Juli-Hoch bei 107 EUR wieder ins Blickfeld. Ein Anlauf auf dieses Level besitze den Charme, dass damit die eingezeichnete Konsolidierungsflagge deutlich an Konturen gewinnen würde. Als Absicherung sei die Kombination aus dem jüngsten Verlaufstief (86,45 EUR), der angeführten langfristigen Glättung und dem Haussetrend seit Herbst 2014 prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:92,80 EUR +1,09% (18.09.2019, 17:35)