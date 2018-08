Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

78,40 EUR +0,77% (07.08.2018, 11:23)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

78,50 EUR +1,03% (07.08.2018, 11:28)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (07.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.In Kürze werde Bechtle-Chef Thomas Olemotz Zahlen für das 2. Quartal vorlegen. Die Experten würde ein starkes Zahlenwerk erwarten. Im 1. Quartal hätten die Schwaben ein Umsatzplus von 19% erzielt. Das EBT sei um 12,5% expandiert. An der Prognose für 2018, Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigern, werde der CEO festhalten. 2017 habe der Umsatz bei knapp 3,6 Mrd. Euro und das EBT bei rund 163 Mio. Euro gelegen. 2018 könnte die Umsatzmarke von 4 Mrd. Euro überschritten werden. Den jüngsten Kursrutsch, den Hauck & Aufhäuser-Analystin Alina Köhler mit einer Verkaufsstudie mit Kursziel 61 Euro ausgelöst habe, habe die Aktie längst wieder aufgeholt. Das Papier notiere erneut auf Rekordkurs. Unsere "Star-Analystin" und Ex-Mitarbeiterin von Bechtle bellt und die Karawane zieht weiter, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Vermutlich habe sie aber einfach nur ihren Beruf verfehlt.Bechtle ist unverändert aussichtsreich, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 07.08.2018)Börsenplätze Bechtle-Aktie: