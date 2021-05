Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com (20.05.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktie musste kräftig Federn lassen - AktienanalyseTechnologieaktien haben derzeit wegen Zins- und Inflationsängsten einen schweren Stand an der Börse. Auch die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) musste kräftig Federn lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Monatssicht sei es um mehr als acht Prozent nach unten gegangen. So tief habe der MDAX-Wert seit November 2020 nicht mehr gestanden. Verstärkt worden sei der Abgabedruck nach der Präsentation der Q1-Zahlen. Zwar seien Umsatz (plus 11 Prozent) und Vorsteuerergebnis (plus 19,5 Prozent) in den ersten drei Monaten schneller gewachsen als in der Jahresprognose veranschlagt. Vorstandschef Thomas Olemotz habe aber auf die Euphoriebremse getreten. Im weiteren Jahresverlauf werde die Geschäftsentwicklung maßgeblich von den anhaltenden Lieferschwierigkeiten im IT-Markt und dem Verlauf der Pandemie beeinflusst, habe der Manager gesagt. "Die Unwägbarkeiten waren selten so hoch wie derzeit." Olemotz sei daher - sehr zur Enttäuschung der Börse - trotz des hohen Wachstums bei der Prognose geblieben, die im Gesamtjahr bei beiden Kennziffern ein Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich vorsehe.Analysten hätten da deutlich entspannter reagiert. Sie hätten unter anderem darauf verwiesen, dass Bechtle als größter unabhängiger IT-Systemanbieter in Deutschland angesichts von Lieferschwierigkeiten üblicherweise bevorzugten Zugang zu IT-Produkten habe und es dem Unternehmen bisher gut gelungen sei, die schwierige Situation zu meistern. Schaffe das das Unternehmen weiterhin, wäre eine Anhebung des Ausblicks bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten oder dritten Quartal vorstellbar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2021)Börsenplätze Bechtle-Aktie: