Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.05.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer unter Druck - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser Bewegung sei der Wert am 16. März 2020 auf ein Tief bei 44,85 EUR zurückgefallen. Anschließend habe er sich stark erholt und sei an den Widerstandsbereich um 63,04 EUR geklettert. Dieser habe sich allerdings als zu hoch erwiesen. Am 08. Mai habe die Aktie ihren kurzfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Nach einem Test der Unterstützungszone um 55,69 EUR sei es zu einem Pullback an diesen gebrochenen Trend gekommen. Aber in den letzten drei Tagen habe der Wert wieder unter Druck gestanden.Ausblick:Die Bayer-Aktie könnte in den nächsten Tagen noch deutlich abfallen. Abgaben in Richtung 55,69 EUR und später 52,02 und 48,50 EUR seien möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste der Wert über 61,04 EUR ansteigen. Aber auch dann wäre zunächst nur eine kleine Aufwärtsbewegung bis 63,04 EUR möglich. (Analyse vom 22.05.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:57,21 EUR -1,50% (22.05.2020, 08:46)