Unternehmensnachrichten



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF), BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sowie andere europäische Chemieunternehmen wollten bis 2030 bis zu 14 Milliarden Euro ausgeben, um den Einsatz synthetischer Chemikalien in Pestiziden zu reduzieren. Zuvor habe die Europäische Union einen Plan zur Halbierung des Pestizideinsatzes innerhalb der EU skizziert.



TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) habe beschlossen, Reisen zu den griechischen Inseln abzusagen, nachdem die britische Regierung die von dort zurückkehrenden Touristen unter Quarantäne gestellt habe. Die Entscheidung betreffe Urlaubsreisen nach Kreta, Santorin, Zakynthos und Mykonos, die vor dem 22. September geplant seien. Die griechischen Inseln seien eines der beliebtesten Reiseziele für britische Touristen.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) sei bei Morgan Stanley von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei von 90 auf 73 EUR gesenkt worden. (09.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa versuchen, sich vom gestrigen Ausverkauf zu erholen. Bei allen europäischen Blue-Chip-Indices sind Gewinne zu beobachten, so die Experten von XTB.Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) sei mit einem Plus von 1,3% der Spitzenreiter. Der Wirtschaftskalender sei heute recht leer, wobei der Zinsentscheid der Bank of Canada das einzige bedeutende Ereignis sei. Er dürfte jedoch keine großen Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Die Händler sollten beobachten, ob sich die Stimmung beim US-Tech-Index (US100) vor oder nahe der heutigen Eröffnung der Wall Street ändere.