Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und erhöht das Kursziel von 61 auf 64 Euro.Der Leverkusener Konzern strebe für die kommenden Jahre eine Beschleunigung der Umsatzdynamik und eine höhere Rentabilität an, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts des laufenden Transformationsprozesses, der Aufstellung der drei Divisionen und des eingeleiteten Effizienzprogramms halte Strauß es für realistisch, dass die Ziele bis zum Jahr 2024 auch erreicht würden. Für den Kurs der Bayer-Aktie wäre es zudem wünschenswert, wenn der leidige Glyphosat-Klagenkomplex endlich zu den Akten gelegt werden könnte.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 61 auf 64 Euro angehoben. (Analyse vom 15.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.