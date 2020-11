Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,58 EUR +0,23% (13.11.2020, 10:18)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern sei bekannt dafür, über "Leaps by Bayer" in aussichtsreiche Unternehmen in einem frühen Stadium zu investieren. Die nächste Beteiligung gehe Bayer beim Start-up Metagenomi im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein. Dabei handele es sich um einen Spezialisten im Bereich der Genom-Editierung.Genom-Editierung mit CRISPR-basierten Technologien sei eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre und eine Schlüsseltechnologie für die Entwicklung zukünftiger Therapien, so Bayer im Rahmen der Pressemitteilung zur Investition in Metagenomi. Die Serie-A-Finanzierungsrunde sei demnach von Leaps by Bayer und dem Humboldt Fund angeführt worden und habe sich insgesamt unter der Einbeziehung weiterer Investoren auf 65 Mio. USD belaufen.Dass Bayer frühzeitig bei aussichtsreichen Unternehmen einen Fuß in die Tür stelle und damit auch die Forschung und Entwicklung im Biotech- und Pharma-Sektor unterstütze, sei klar positiv zu werten. Der erfreuliche Newsflow in diesem Bereich werde allerdings von der schwachen operativen Performance der Division Crop Science und den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA weiter überschattet. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:47,62 EUR +0,95% (13.11.2020, 10:33)