Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,13 EUR -0,47% (14.09.2020, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,15 EUR -0,58% (14.09.2020, 14:12)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Vertragsverlängerung mit CEO Werner Baumann bis Ende April 2024 habe vom Timing her überrascht. Denn nach wie vor ringe Bayer mit den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Welche Kosten auf den Konzern dadurch zukommen würden, stehe weiter in den Sternen. Trotzdem sehe Morgan Stanley kräftiges Upside-Potenzial. Der Analyst der US-Investmentbank, Mark Purcell, habe das Kursziel für die Bayer-Aktie von 83 auf 82 Euro reduziert, aber das Rating auf "overweight" belassen. Bayer sei fundamental unterbewertet, so der Analyst.Fundamental sei Bayer sicher günstig. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für das kommende Jahr belaufe sich auf lediglich 8, das Kurs/Umsatz-Verhältnis für 2021 betrage exakt 2. Doch der DAX-Titel sei nicht umsonst derart attraktiv bewertet. Nach wie vor würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA schwelen. Noch immer sei unklar, welche Kosten auf Bayer zukommen würden. Nicht zu verachten sei in diesem Zusammenhang die hohe Nettofinanzverschuldung von rund 36 Mrd. Euro per Ende Juni.Weder die Vertragsverlängerung noch die frische Kaufempfehlung würden Bayer auf die Sprünge helfen. Seit Ende Juli pendle die Bayer-Aktie in einer Range von 55,00 bis 60,00 Euro. Für den AKTIONÄR sei das Papier aktuell kein Investment.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: