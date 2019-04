Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,71 EUR +0,47% (15.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,72 EUR -0,26% (16.04.2019, 09:14)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.04.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Bayer kämpft mit Stellenabbau und Glyphosat-Prozessen - AktiennewsDer Leverkusener Konzern Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) verkündete den Abbau von weltweit 12.000 Stellen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Weniger als die Hälfte des Stellenabbaus - ca. 4.500 Stellen - würden auf Deutschland entfallen. Mit dem Stellenabbau solle es vor allem die Tochterfirma Bayer Business Services GmbH (BBS) treffen. Dort wolle der Konzern bei den internen Dienstleistungen wie IT, Finanzprozesse und operativer Einkauf sparen, die in dieser Servicegesellschaft gebündelt seien. Viele Kernaufgaben sollten daher zurück in die drei operativ tätigen Divisionen Pharma, Consumer Health (verschreibungsfreie Medikamente wie Aspirin) und Crop Science verlagert werden.BBS habe im vergangenen Jahr weltweit ca. 6.400 Mitarbeiter gehabt und ein Servicevolumen von ca. EUR 2 Mrd. verantwortet. Wie viele Stellen bei der jetzt schwerpunktmäßigen Straffung der Verwaltung in Leverkusen entfallen würden, sei noch unbekannt. Weltweit sollten in den Verwaltungen und Landesgesellschaften ca. 5.500 Arbeitsplätze wegfallen. Dazu kämen 4.100 Stellen, die im Zuge der Fusion mit Monsanto bei der Agrarchemietochter Crop Science global wegfallen würden. Weitere 2.350 würden auf die weiteren Divisionen Pharma und Consumer Health entfallen. Dass der weltweite Abbau von 12.000 Arbeitsplätzen in Verbindung mit den Glyphosat-Prozessen stehe, habe Bayer-CEO Werner Baumann jedoch bestritten, habe das "Handelsblatt" berichtet.In den Gerichtsprozessen um das glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichter "Roundup" stehe der Konzern stark unter Druck, weil es Krebs verursacht haben solle. Nachdem Bayer zum zweiten Mal mit seiner Tochter Monsanto vor dem US-Gericht eine Niederlage erlitten habe, würden nun hohe Schadenersatzzahlungen drohen - möglicherweise in Milliardenhöhe. Zudem hätten die Rechtsstreitigkeiten die Bayer-Aktie massiv unter Druck gesetzt. Der Börsenwert sei auf ca. EUR 57 Mrd. zusammengeschrumpft und sei jetzt weniger wert als vor der Fusion mit Monsanto. Gleichzeitig sei die Bilanz durch die milliardenschwere Übernahme des Saatgut-Riesen aufgebläht. Die Leverkusener würden jedoch argumentieren, dass sie Monsanto hätten übernehmen müssen, sonst wären sie selbst geschluckt worden. Allerdings sei aus Reputationsgründen der Name Monsanto gestrichen worden. Doch solange Monsanto im Konzernverbund integriert sei und die Rechtsrisiken nicht beseitigt seien, könnte es schwierig werden, die schlechte Börsenbewertung zu ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: