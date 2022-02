Wien (www.aktiencheck.de) - Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt strichen die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) und ihre Konzerngesellschaften vorübergehend einen Großteil ihrer Flüge in die Ukraine, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) dürfe sein Nierenmedikament Kerendia in Europa auf den Markt bringen. Die Europäische Kommission habe grünes Licht für die Zulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes gegeben. Kerendia habe nach Einschätzung von Bayer Blockbuster-Potenzial, also die Aussicht auf einen Milliardenumsatz. Dennoch habe sich der Aktienkurs dem Krisenmodus beugen müssen und habe 5,2% verloren.Heute Morgen habe Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) sein Zahlenwerk zum Q4 21 präsentiert und die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertreffen können. Das erst in Q3 21 konzipierte Kosten- und Effizienzprogramm schreite in großen Schritten voran und führe schon jetzt zu früheren und höheren Einsparungen. Weiters habe der Konzern angekündigt, bis 2040 Klimaneutralität anzustreben. (22.02.2022/ac/a/d)