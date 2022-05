Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 10. Mai werde Bayer die Bücher für das abgelaufene erste Quartal öffnen. Das derzeitige Markt- und Preisumfeld dürfte dem DAX -Unternehmen in die Karten gespielt haben. Auch die Analysten würden sich optimistisch zeigen, was die Geschäftsentwicklung der Leverkusener angehe, und sähen bei der Aktie Luft teils nach oben.Experten seien in den vergangenen Monaten deutlich optimistischer geworden. Habe das durchschnittliche Kursziel der von der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX erfassten Analysten im Februar noch bei knapp 68 Euro gelegen, seien es mittlerweile fast 78 Euro. Aktuell würden die Papiere rund 61 Euro kosten. 15 der aktuell erfassten 16 Experten würden denn auch zum Kauf raten, lediglich eine neutrale Stimme gebe es.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für Bayer erst vor wenigen Tagen von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst James Quigley rechne mit einem starken Bericht für das erste Quartal. Er liege mit seinen Schätzungen deutlich über den durchschnittlichen Markterwartungen. Quigley rechne aber mit einer Bestätigung der Jahresziele angesichts geopolitischer Risiken und einer ersten Wende der Glyphosat-Preise.Richard Vosser von der US-Großbank J.P. Morgan sei ebenfalls zuversichtlich mit Blick auf die Geschäftsentwicklung, wenngleich seine Schätzungen für das Auftaktquartal in etwa auf dem Niveau der Konsensprognosen lägen. Vosser beziffere den fairen Wert der Aktie auf 75 Euro, das Votum laute ebenfalls "overweight".Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Bayer-Aktie weiter zu meiden. (Analyse vom 04.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link