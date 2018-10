Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) zu meiden.Das neue Schadenersatzurteil in den USA habe Investoren wieder aus der Aktie getrieben. Gestern sei sie zeitweise zweistellig bis auf 67,07 Euro getaucht, dem tiefsten Stand seit 2012. Geschlossen habe sie mit einem Minus von 9,5% bei 69,27 Euro. "Der Aktionär" sehe indes weiteres Abwärtspotenzial und habe die nächsten Unterstützungszonen ausfindig gemacht.Kaum zu glauben, doch das Wertpapier notiere mittlerweile über 50% unter dem Rekordhoch bei 146,45 Euro von 2015. Die nächsten charttechnischen Unterstützungen lägen rund sechs Jahre in der Vergangenheit. Neben dem November-Tief bei 63,62 Euro aus dem Jahr 2012 könnte schnell die psychologisch wichtige 60-Euro-Marke in den Fokus rücken. Dabei handle es sich auch um eine wichtige Chartmarke aus 2012.Der gestrige Ausverkauf zeige, dass die Börse die Monsanto-Übernahme mit zunehmender Skepsis betrachte. Bayere habe rund 59 Mrd. Euro (66 Mrd. USD) für den umstrittenen Saatgut-Konzern auf den Tisch gelegt. Bayer selbst werde nach dem Kursdesaster der letzten Wochen nur noch mit rund 65 Mrd. Euro bewertet. Unfassbar, welches Kapital hier vernichtet worden sei.Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät weiter, die Bayer-Aktie zu meiden. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link