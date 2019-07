Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Österreich habe als erstes Land der Europäischen Union den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat mit einer großen Mehrheit im Nationalrat verboten. Allerdings sei der nationale Alleingang äußerst umstritten. Das Verbot könnte EU-Recht widersprechen, da die EU-Pflanzenschutzverordnung Glyphosat noch bis Ende 2022 erlaube. Für Bayer, die sich Glyphosat mit der Übernahme von Monsanto ins Portfolio geholt hätten, sei dies ein weiterer Rückschlag.Bayer nehme das Verbot mit Bedauern zur Kenntnis. Man gehe aber davon aus, dass der Beschluss "von der EU-Kommission kritisch hinterfrage und rechtlich angefochten" werde, habe Bayer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend mitgeteilt. "Die Entscheidung des österreichischen Nationalrats steht im Widerspruch zu umfangreichen wissenschaftlichen Ergebnissen zu Glyphosat", habe es von Unternehmensseite geheißen.Das Verbot sollte nicht überbewertet werden. Den Umsatz, den Bayer mit Glyphosat in Österreich erziele, dürfte überschaubar sein. Jedoch könnte das ohnehin angekratzte Image unter dem Verbot leiden. Viel wichtiger: Die Situation in den USA. Dort sehe sich Bayer mit über 13.000 Glyphosat-Klagen konfrontiert. Zur Bewältigung der Rechtsstreitigkeiten habe sich Bayer vor Kurzem personelle Verstärkung geholt. Das sei vom Markt positiv aufgenommen worden.Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Für einen langfristig angelegten Einstieg ist es zu früh, Trader beachten die Widerstandszone bei 62,60 Euro. (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: