Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer habe mit seinem Medikamentenkandidaten Finerenon weitere positive Studiendaten erreicht. Die Phase-III-Studie Figaro-DKD zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels im Vergleich zu einem Placebo jeweils zusätzlich zur Standardtherapie bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes habe den primären Endpunkt erreicht, habe das Unternehmen bereits am Montag mitgeteilt.Dabei habe Finerenon das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse, also etwa eines Myokardinfarkts, eines Schlaganfalls oder des Krankenhausaufenthalts wegen Herzinsuffizienz deutlich reduziert.Bayer habe die Zulassung des Hoffnungsträgers Finerenon zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Diabetes Typ 2 in der EU und den USA bereits gegen Ende 2020 beantragt. Die Anträge würden auf den Daten der Phase-III-Studie Fidelio-DKD basieren. Im Vergleich zu dieser Studie habe die aktuelle Figaro-DKD-Studie mehr Patienten mit weniger fortgeschrittener Erkrankung umfasst.Für Bayer sei ein Erfolg neuer Medikamente wichtig, da in den kommenden Jahren der Patentschutz für wichtige Umsatzbringer wie den Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmedikament Eylea nach und nach wegfallen werde. Analysten würden Finerenon durchaus Blockbuster-Potenzial zutrauen - also einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar -, würden das Mittel aber auch in einem harten Wettbewerb sehen.Der nächste Erfolg für Finerenon sei positiv zu werten, habe allerdings keine signifikanten Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. Auch bei den morgigen Zahlen halte sich das Überraschungspotenzial nach Ansicht des "Aktionär" in Grenzen. Der Fokus dürfte neben den wichtigsten Kennziffern erneut auf Aussagen zur Causa Glyphosat liegen.Solang das Problem nicht endgültig vom Tisch ist, rät Michel Doepke von "Der Aktionär" von einem mittel- bis langfristigen Engagement vorerst weiter ab. (Analyse vom 11.05.2021)Mit Material von dpa-AFX