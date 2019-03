Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Glyphosat-Prozess des an Krebs erkrankten Edwin Hardeman vor dem Bundesgericht in San Francisco trete nun in seine entscheidende Phase ein. Der Lichtblick für Bayer bestehe darin, dass der Richter das Urteil der Geschworenenjury überprüfen werde. Und das könnte bedeuten, dass das Urteil deutlich reduziert werde. Wenn Bayer Glück habe, werde der Schadensersatz in Höhe von über 80 Millionen Dollar auf einen Bruchteil des ursprünglichen Betrages reduziert. Die Aktie habe damit kurzfristig Erholungspotenzial.Die Summe von 80,3 Millionen Dollar setze sich zusammen aus 5,3 Millionen Dollar an Schadensersatz und 75 Millionen Dollar an sogenannten "Punitive Damages" (= Strafschadensersatz), die auch an den Kläger gehen würden. Diese Strafzahlungen würden von US-Gerichten verhängt, wenn sie Unternehmen vorsätzliches oder bösartiges Verhalten vorwerfen würden.Zwar sei es unwahrscheinlich, dass der Richter die Entscheidung der Jury aus der ersten Instanz aufheben werde. Meist werde in dieser Phase aber die Strafschadenszahlung gesenkt. In vielen Fällen betrage das Verhältnis zwischen Schadensersatz und Strafzahlung dann eins zu eins. Das hieße, Bayer müsste dann nur etwa zehn Millionen Dollar zahlen.Ein weiterer Glyphosat-Prozess laufe gerade in Kalifornien an. In den darauffolgenden Monaten würden zwei weitere Prozesse in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri starten. Die Analysten von J.P. Morgan würden davon ausgehen, dass die Zahl der Glyphosat-Kläger auf mindestens 15.000 steigen werde. Dafür würden sie aber nur einen durchschnittlichen Strafbetrag von 500.000 Euro pro Fall ansetzen. Das wären insgesamt 7,5 Milliarden Euro. In einem derartigen Szenario könnte die Bayer-Aktie einen beträchtlichen Teil ihrer zuvor erlittenen Kursverluste wieder wettmachen.Vorsichtige Anleger sehen daher trotz des vorhandenen technischen Erholungspotenzials von einem Kauf der Bayer-Aktie ab, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link