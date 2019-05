Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der historischen Schlappe für Bayer-Chef Werner Baumann auf der Hauptversammlung gehe es nun darum, das Vertrauen der Aktionäre schnellstmöglich zurückzugewinnen. Laut Medienberichten könnte es in Kürze zu einer richtungsweisenden Sitzung mit dem Aufsichtsrat kommen. Zeit werde es! Denn in den USA würden bereits die nächsten Glyphosat-Prozesse auf Bayer zurollen.Für Bayer stünden nach drei Niederlagen im Rahmen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA weitere Prozesse auf der Agenda.Gerade nach den drei Niederlagen müsse das Management den Aktionären einen Fahrplan vorlegen, wie die Milliardenrisiken, die aus den über 13.400 anhängigen Klagen hervorgehen würden, eingedämmt werden könnten.Bayer-Chef Baumann stecke in der Zwickmühle. Denn er habe mit aller Macht Monsanto übernehmen wollen und habe damit die Risiken in Kauf genommen. Sei er noch der richtige Mann, um die Probleme in Übersee in den Griff zu bekommen? Klar sei: Weiter zuzuschauen dürfte dem Aktienkurs und damit der Laune der Aktionäre keine positiven Impulse einhauchen. Sei der letzte Ausweg ein Vergleich? Wie hoch dürfte dieser ausfallen? An der Zahl würden sich die Geister scheiden.Ergo: Selbst ohne das Agrargeschäft sollte der Bayer-Konzern mehr wert sein, als er aktuell an der Börse gehandelt werde. Gut möglich, dass die Leverkusener schon bald in das Visier von Hedgefonds respektive aktivistischen Investoren rücken könnten.Bayer müsse nun einen klaren Fahrplan in Sachen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten publizieren, um das Vertrauen wiederherzustellen.Vorher gilt vorerst weiter: abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)