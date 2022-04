Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (13.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe in den vergangenen Monaten mit zahlreichen guten Neuigkeiten aus der Pharma-Division am Markt punkten können. So auch Mittwoch: Das präzisionsonkologische Medikament Vitrakvi habe die erste Zulassung in der Volksrepublik China erhalten. Dabei handle es sich um einen der Hoffnungsträger in der Pipeline von Bayer.Vitrakvi (Larotrectinib) dürfe fortan zur Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit fortgeschrittenen oder rezidivierenden soliden Tumoren mit einer NTRK-Genfusion zum Einsatz kommen. Bayer stütze sich hierbei auf klinische Studien, in denen Larotrectinib eine deutliche Wirksamkeit mit hohen Ansprechraten und langanhaltender Ansprechdauer bei allen Tumorarten sowie ein zuverlässiges Sicherheitsprofil gezeigt habe. Vitrakvi sei zunächst als Kapselform in China erhältlich, die Zulassung für die lösliche Variante befinde sich in Prüfung.Den Zugriff auf Vitrakvi habe sich Bayer durch einen Deal mit dem Präzisionsonkologie-Spezialisten Loxo Oncology gesichert. Das amerikanische Biotech-Unternehmen habe im Jahr 2019 allerdings für rund acht Milliarden Dollar den Besitzer gewechselt. Der Pharma-Konzern Eli Lilly habe sich Loxo Oncology unter den Nagel gerissen, was für Veränderungen bei den Lizenzrechten gesorgt habe und Bayer zugutegekommen sei.Daher bleibt DER AKTIONÄR bei seiner kritischen Einschätzung und an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)