Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,63 EUR +0,30% (17.09.2020, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,59 EUR +0,43% (17.09.2020, 16:32)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Streit über bienenschädliche Insektizide hätten die Leverkusener Chancen auf einen Teilerfolg vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die zuständige EuGH-Generalanwältin Juliane Kokott habe am Donnerstag dafür plädiert, ein Urteil erster Instanz zum Verbot zweier so genannter Neonikotinoide zum Teil aufzuheben. Im Ergebnis dürften die umstrittenen Insektizide aber trotzdem nicht vermarktet werden, habe Kokott betont.Es gehe um die beiden von der Bayer-Gruppe produzierten Mittel Clothianidin und Imidacloprid. Die EU-Kommission habe den Verkauf 2013 beschränkt, zusammen mit einem dritten Neonikotinoid Thiamethoxam des Herstellers Syngenta. Das EU-Gericht habe dies im Mai 2018 bestätigt. Bayer sei in die nächste Instanz, Syngenta nicht gegangen.Generalanwältin Kokott habe darauf hingewiesen, dass mittlerweile noch schärfere Auflagen für die beiden Bayer-Produkte eingeführt worden seien, die Zulassung von Clothianidin sei sogar ausgelaufen. "Ein Erfolg des vorliegenden Rechtsmittels oder gar der Klage würde somit Bayer nicht die weitere Vermarktung dieser Wirkstoffe ermöglichen", schreibe Kokott in ihrem Gutachten. Etwaige Schadenersatzansprüche seien verjährt.Dennoch habe Bayer ein berechtigtes Interesse an rechtlicher Klärung. Der Konzern stelle weitere Pflanzenschutzmittel her und dringe darauf, mögliche Rechtsfehler künftig zu vermeiden. Solche Fehler sehe Kokott in dem Teil der Kommissionsentscheidung, der nicht-gewerbliche Anwender der beiden Insektizide betroffen habe. Diese habe sich nicht auf die verfügbaren wissenschaftlichen Kenntnisse gestützt. In diesem Punkt sei das angefochtene Urteil deshalb aufzuheben, habe Kokott empfohlen. Das Urteil dürfte der EuGH in einigen Wochen fällen. Die Empfehlung der Generalanwältin sei nicht bindend.Anleger sollten das Risiko nicht eingehen und an der Seitenlinie bleiben, so Michel, so Doepke von "Der Aktionär". Für den AKTIONÄR sei Bayer momentan kein Investment. (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link