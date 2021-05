Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das DAX-Unternehmen Bayer habe vergangene Woche die Marktteilnehmer mit überraschend guten Zahlen zum ersten Quartal 2021 überzeugen können. Die Aktie habe daraufhin einen Satz nach oben gemacht. Allerdings habe der Wert einen Großteil der Gewinne am Freitag nach Xetra-Schluss wieder abgegeben. Hintergrund seien Neuigkeiten zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.Denn Bayer habe auch im zweiten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten. Das zuständige Gericht in San Francisco habe am Freitag ein Urteil bestätigt, wonach Bayer dem Kläger Edwin Hardeman insgesamt gut 25 Millionen Dollar (20,6 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen müsse.Bayer habe sich in einer Stellungnahme enttäuscht gezeigt. Die Entscheidung des Gerichts sei nicht durch die Beweislage beim Prozess oder geltendes Recht gedeckt, habe das Unternehmen erklärt. Bayer ziehe alle rechtlichen Möglichkeiten in Betracht, um eine erneute Überprüfung des Falls zu erreichen. Dabei werde auch die Option geprüft, das Oberste Gericht - den US Supreme Court - einzuschalten.Das mit dem Monsanto-Kauf übernommene Glyphosat-Problem mache dem Konzern schwer zu schaffen. In den USA hätten bereits über 125.000 Kläger Ansprüche auf Schadenersatz angemeldet. Bayer wolle mehr als elf Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um das Massenverfahren beizulegen. Doch ein wichtiger Teil des Vergleichs bedürfe noch einer richterlichen Genehmigung. Am 19. Mai stehe hierzu eine wichtige Anhörung an."Der Aktionär" hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf die Risiken durch die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten hingewiesen und mittel- bis langfristigen Anlegern geraten, einen Bogen um die DAX-Aktie zu machen. Die Einschätzung hat Bestand, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link