Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

50,18 EUR -0,40% (04.11.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

50,17 EUR -0,16% (04.11.2021, 12:03)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (04.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Während der DAX am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht habe, notiere die Bayer-Aktie immer noch weit unter ihren einstigen Höchstständen aus dem Jahr 2015. Aus charttechnischer Sicht sende der Wert allerdings wieder positive Signale - und auch die Ergebnisse eines Konkurrenten aus den USA könnten sich sehen lassen.Eine starke Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten habe den Saatgut- und Pflanzenschutzkonzern Corteva auch im dritten Quartal angetrieben. Der Umsatz sei von Juli bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf knapp 2,4 Milliarden US-Dollar (2,1 Milliarden Euro) gestiegen, wie der Bayer-Rivale am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 30 Millionen Dollar hängengeblieben. Vor einem Jahr sei es wegen der damals im Vergleich eher schleppenden Geschäfte noch ein Minus von fast 400 Millionen Dollar gewesen. Die Corteva-Aktien seien im nachbörslichen US-Handel um mehr als vier Prozent gestiegen.Corteva sei insbesondere mit den Enlist-Sojabohnen und darauf abgestimmten Unkrautvernichtern ein ernstzunehmender Konkurrent des Leverkusener DAX-Konzerns. Bayer werde am 9. November über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal berichten.Aus charttechnischer Sicht sende die Aktie von Bayer wieder positive Signale. So sei der Sprung über die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke geglückt. Gelinge nun auch noch der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 51,05 Euro verlaufe, würde sich das Chartbild weiter aufhellen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link