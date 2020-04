Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Erst die Zahlen zum ersten Quartal am Montag, dann die Hauptversammlung in einer digitalen Variante am Dienstag: Für den DAX-Konzern Bayer und Anleger stünden kommende Woche zwei wichtige Ereignisse auf der Agenda. Im Vorfeld des Aktionärstreffens melde sich die Fondsgesellschaft Union Investment wegen der Dividendenzahlung zu Wort.Die Fondsgesellschaft Union Investment wolle auf der Hauptversammlung von Bayer am kommenden Dienstag gegen die für 2019 vorgeschlagene Dividende stimmen. "2,80 Euro sind zu viel", habe Union Investment-Analyst Janne Werning der Wirtschaftswoche am Donnerstag mit Blick auf die je Aktie vorgeschlagene Ausschüttung gesagt. "Wir halten es nicht für sinnvoll, dass Bayer den gesamten Bilanzgewinn für die Dividende ausschüttet, solange nicht klar ist, wie viel ein möglicher Glyphosat-Vergleich in den USA kostet und auch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch unbestimmt sind."Bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat signalisiere Union Investment dagegen Zustimmung: "Bayer hat sich zuletzt mächtig ins Zeug gelegt, sich auf Vergleichsverhandlungen eingelassen und eine gute Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert", so Werning. Union Investment zähle laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Anteil von weniger als einem Prozent zu den 20 größten Bayer-Aktionären.Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern werde seine diesjährige Hauptversammlung am 28. April wegen der Corona-Pandemie rein online durchführen. Eigentlich hätten Analysten und Investoren darauf gehofft, dass bis zu diesem Termin eine Einigung mit den vielen Tausend US-Klägern wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter gefunden sei. Angesichts der Corona-Krise und den damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens scheine das aber fraglich.Dennoch bleiben investierte Anleger an Bord und setzen weiter auf die Comeback-Rally, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 23.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link