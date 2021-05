(Mit Material von dpa-AFX)



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bei einem wichtigen Teil des angestrebten Milliardenvergleichs im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup müsse der Leverkusener Konzern noch einmal nachbessern. Richter Vince Chhabria habe bei einer Anhörung am Mittwoch in San Francisco den geplanten Umgang mit Klagen von Roundup-Nutzern moniert, bei denen bislang kein Krebs diagnostiziert worden sei - und dies womöglich auch für eine längere Zeit nicht werde.Der Richter wolle damit sicherstellen, dass diese Menschen auch einen finanziellen Ausgleich erhalten würden. Er habe sich zudem skeptisch gegenüber dem vorgesehenen medizinischen Überwachungsprogramm gezeigt. "Es ist üblich, dass Gerichte gewisse Änderungswünsche an so genannten Class Settlement Agreements äußern und wir sind zuversichtlich, die vom Gericht aufgeworfenen Punkte gemeinsam mit den Klägeranwälten lösen zu können", habe ein Bayer-Sprecher auf Nachfrage gesagt.Bereits vor dem Termin habe Richter Chhabria seine Skepsis gegenüber einem Vergleichsentwurf zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen in den USA deutlich gemacht. Der angestrebte Kompromiss für insgesamt 2 Mrd. USD sei mittlerweile der ausschlaggebende Teil einer umfangreicheren Einigung mit Klägern, die Bayer zwar insgesamt über 11 Mrd. USD koste, aber endlich einen Schlussstrich unter das rechtliche Glyphosat-Debakel ziehen würde. Beim Gericht des Bundesrichters Chhabria seien zahlreiche landesweite Verfahren gebündelt. Deshalb habe die Entscheidung große Tragweite.Während Bayer bereits vorliegende Klagen nach und nach abarbeite und mittlerweile rund 96.000 Fälle zu den Akten habe legen können, sei der Umgang mit künftigen Klagen damit weiter offen.Auch wenn eine Lösung noch eine Weile dauern dürfte, habe die Anhörung weniger schlimm geendet als nach den zuvor mahnenden Worten des Richters befürchtet, habe ein Händler gesagt.Ein Bayer-Sprecher habe betont, dass gemeinsam mit den Klägeranwälten die Bedenken des Gerichts aufgegriffen würden. Wir "sind zuversichtlich, dass wir eine überarbeitete Einigung erreichen werden, die fair und vernünftig ist. Wir wollen innerhalb des nächsten Monats einen neuen Antrag einreichen."Bayer habe sich mit den Klägern eigentlich auf eine Zahlung von 650 Mio. USD zur Beilegung des größten PCB-Verfahrens in den USA geeinigt. Bei dem Rechtsstreit gehe es um vor Jahrzehnten entstandene Umweltschäden durch das Mittel, das inzwischen verboten sei.Wie auch die Causa Glyphosat sei das PCB-Verfahren ein Teil diverser juristischer Altlasten, die Bayer 2018 mit dem rund 63 Mrd. USD teuren Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsanto übernommen habe.Bayer habe sich mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto viele Rechtsstreitigkeiten ins Haus geholt. Die damit verbundenen Kosten seien enorm, gerade die Causa Glyphosat wirke sich seit Jahren als Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie aus und überschatte damit die zuletzt erfreuliche operative Entwicklung. "Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollten einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)