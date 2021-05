Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,37 EUR +0,02% (28.05.2021, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,20 EUR -5,04% (27.05.2021)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Analysten hätten die Aktie von Bayer nach der jüngsten Schlappe vor einem US-Gericht bezüglich der anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten erneut unter die Lupe genommen. Im Rahmen einer neuen Studie habe dabei die NordLB reagiert und etwas das Kursziel für den DAX-Wert gekappt, habe allerdings das Kaufvotum bestätigt.Die NordLB habe das Kursziel für Bayer nach einer Gerichtsschlappe im US-Glyphosat-Rechtsstreit von 65 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die Hoffnungen, der Agrarchemie- und Pharmakonzern könnte nun bald einen Schlussstrich unter dieses Thema ziehen, hätten mit der Zurückweisung des nachgebesserten Vergleichsvorschlags durch den zuständigen US-Richter einen Rückschlag erlitten, habe Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Mit der nun angekündigten Suche nach Alternativen, um die Rechtsrisiken auf andere Weise zu minimieren, werde sich die Beilegung des Falles weiter verzögern.Das Investmenthaus Bryan Garnier habe die Einstufung für Bayer angesichts einer Gerichtsschlappe im US-Glyphosat-Rechtsstreit auf "neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Glyphosat-Geschichte nehme einfach kein Ende, so Analyst Jean-Jaques Le Fur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zuständige Richter habe sich eher auf die Seite der Kläger gestellt und so schwebe der Rechtsstreit weiter wie ein Damoklesschwert über der Aktie. Hinzu komme die schwierige Zukunft der Pharma-Sparte wegen des 2024 auslaufenden Patents für den Blutgerinnungshemmer Xarelto.Deutliches Kurspotenzial sehe indes die US-Bank J.P. Morgan, die nach einer Gerichtsschlappe im US-Glyphosat-Rechtsstreit die Bayer-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen habe. Ein neuer Fünfpunkteplan zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte einen ersten Abschluss bringen, so Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte die Unsicherheit über die Haftung aus künftigen Ansprüchen bestehen bleiben, doch sei dies bereits in der Bewertung des Pharma- und Agrarchemiekonzern berücksichtigt. Angesichts der sich bessernden Fundamentaldaten dürfte der Markt seinen Fokus allmählich von den Glyphosatklagen abwenden."Der Aktionär" hält an seiner kritischen Einschätzung fest und rät Anlegern weiter, einen Bogen um die Aktie zu machen, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link