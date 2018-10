Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,72 EUR -0,81% (25.10.2018, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,70 EUR +0,94% (25.10.2018, 11:24)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Noch keine Entwarnung - AktienanalyseEin Wechselbad der Gefühle machen in diesem Jahr die Aktionäre von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) durch, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Am 10. August sei bekannt geworden, dass die US-Tochter der Deutschen, Monsanto, im ersten Prozess wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat zu einem Schadenersatz von 289 Mio. Dollar an den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Kläger Dewayne "Lee" Johnson verurteilt worden sei. Die Geschworenen hätten es als erwiesen angesehen, dass Monsanto-Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat krebserregend seien und der Hersteller davor nicht ausreichend gewarnt und die Risiken verschleiert habe.Die Reaktion an den Märkten habe nicht lange auf sich warten lassen. In den Tagen und Wochen nach der Gerichtsentscheidung sei die Bayer-Aktie von rund 95 Euro in der Spitze bis auf unter 70 Euro nach unten gerauscht. Angesichts der Untersicherheiten über die finanziellen Folgen - es seien rund 8.000 weitere Klagen anhängig - sei der Kursverfall nicht wirklich überraschend gewesen. Zwischenzeitlich habe sich der Pharma- und Agrarchemiekonzern zwar Chancen auf einen neuen US-Prozess ausgerechnet. Doch daraus werde nun nichts. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos halte zwar eine deutlich reduzierte Entschädigung von 78 Mio. Dollar für angemessen. Den Antrag auf einen neuen Prozess habe die Richterin aber abgelehnt. Monsanto wolle Berufung einlegen.Die Experten von Bernstein Research hätten sich ausführlich mit den Perspektiven im Glyphosat-Rechtsstreit beschäftigt. Demnach könnte Bayer einem Vergleich zustimmen und die Rechtsstreitigkeiten damit beiseitelegen. Sollte Bayer im Rahmen dessen eine Summe von angenommenen fünf Mrd. Dollar aushandeln, halte Bernstein angesichts des bereits eingearbeiteten Abschlags bei der Aktie einen Kurssprung von etwa 20 Prozent für möglich. Daher habe Bernstein die Einstufung für Bayer auf "outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. (Ausgabe 42/2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: