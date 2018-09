Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 82 auf 80 Euro.Mit dem Zwischenbericht für Q2 2018 habe der Leverkusener Konzern an der Börse nicht recht überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beim Ergebnis und dem Ergebnisausblick seien die Analysten optimistischer gewesen, so dass es jetzt im Zuge von Abwärtsrevisionen zu Kursverlusten bei der Bayer-Aktie komme. Zudem werde der Titel von den Rechtsrisiken belastet, die sich der Konzern mit der 63 Mrd. USD teuren Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto eingehandelt habe. Ein Gericht in Kalifornien habe Bayer Anfang August im Fall eines an Krebs erkrankten Klägers zur Zahlung eines Schadenersatzes von 39 Mio. USD und eines Strafschadenersatzes von 250 Mio. USD verurteilt. Bayer wolle zwar entschieden gegen das Urteil vorgehen und sehe dabei angesichts einer Vielzahl entsprechender wissenschaftlicher Studien gute Erfolgschancen. Aber allein die große Zahl der Klagen, die bezüglich Glyphosat eingereicht worden seien (bis zum 27.08. seien es rd. 8.700 gewesen, Bayer rechne mit weiteren Klagen), zeige das Ausmaß der Rechtsrisiken, für die Bayer bisher bilanzielle Vorsorge nur für erwartete Verteidigungskosten getroffen habe. Trotz der vorangegangenen Kursverluste sehe Strauß aktuell unter Chance-/Risikoerwägungen noch keine Einstiegsgelegenheit bei der Bayer-Aktie.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 82 auf 80 Euro reduziert. (Analyse vom 06.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Bayer-Aktie: